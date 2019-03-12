Руководителя агрохолдинга «Авангард» Наталью Василюк признали лучшей бизнес леди аграрного рынка Украины



Генеральный директор агрохолдинга «Авангард», который выпускает в Украине яйца под торговой маркой "Квочка", отмечена в номинации «Shine Lady IN Аграрный рынок» премии SHINE. Наталья вошла в список 30 супервумен из 170 номинантов, выдвинутых на соискание премии.

Премия SHINE - ЛУЧШИЕ ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ УКРАИНЫ является премией интернет-издания Investory News. Цель премии - определение украинских бизнес леди, вносят значительный вклад в развитие экономики Украины, формируют бизнес среду, способствуют развитию предпринимательства, совершенствуют продукты и услуги, эффективно управляющие и создают инвестиционную историю Украины. Издание Investory News вместе с читателями выбирают лучших деловых женщин Украине.

Наталья Василюк отмечена как лучшая деловая леди в номинации «Shine Lady IN Аграрный рынок».

Напомним, что недавно Наталья Василюк была также отмечена в основной номинации «Промышленность» ежегодного рейтинга ТОП-50 самых успешных женщин Украины от журнала БИЗНЕС. Наталья Василюк является генеральным директором AVANGARDCO IPL («Авангард») - крупнейшего производителя яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе.

Компания AVANGARDCO IPL, в состав которой входят 19 птицефабрик, птицекомплексы, комбикормовые заводы, склады длительного хранения яиц, биогазовый завод и завод по производству яичных продуктов, экспортирует свою продукцию в Ближнего Востока, стран Африки, Азии, СНГ и ЕС и является одним из крупнейших производителей такой продукции в мире. Агрохолдинг "Авангард" входит в Группу компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.