Украина увеличила экспорт ржи более чем в 2 раза

Рекордными также стали поставки ржи в Евросоюз - 51,2 тысячи тонн (более 66% всего объема).

Украина с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) экспортировала 85,1 тысячи тонн ржи, что в 2,2 раза превышает объем поставок за весь 2017-2018 МГ и является рекордным значением за последние 16 лет, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"В июле-январе 2018-2019 МГ Украина экспортировала 85,1 тысячи тонн ржи, что уже на 123% превысило объем экспорта за весь 2017-2018 МГ (38,2 тысячи тонн) и является наибольшим показателем за период с 2002-2003 МГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым рынком для украинских экспортеров ржи в текущем сезоне является Евросоюз. Так, за семь месяцев 2018-2019 МГ Украина экспортировала в страны ЕС 66,2% от общего объема поставок - 51,2 тысячи тонн ржи, что на 90% больше, чем за весь 2017-2018 МГ.

В то же время, одним из главных рынков сбыта украинской ржи остается Израиль. Украина в отчетном периоде уже экспортировала в эту страну на 36% больше ржи, чем за весь 2017-2018 МГ.

Также, по информации агентства, Польша, крупнейший европейский импортер украинской ржи, за семь месяцев текущего сезона значительно увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном.

"Помимо ЕС, в текущем сезоне география экспорта украинской ржи расширилась за счет поставок на Филиппины и в Бангладеш. При этом Бангладеш был одним из основных покупателей украинской ржи в 2015-2016 и 2016-2017 МГ, а поставки украинской ржи на Филиппины в текущем сезоне осуществлялись впервые", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по итогам 2018 года сократили экспорт зерновых на 0,4% по сравнению с 2017 годом, до 41,7 миллиона тонн на общую сумму 7,2 миллиарда долларов, что в денежном выражении является рекордным показателем за все годы независимости страны.