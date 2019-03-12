Украина сможет поставлять молочную продукцию в Оман

В 2018 году наша страна вошла в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции.

Украинские компании смогут поставлять молочную продукцию в Оман, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Украина расширила рынок сбыта отечественных молочных продуктов на страны Персидского залива. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Султаната Оман согласовали требования для экспорта молочных продуктов из Украины в Султанат Оман", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2018 году Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 10,3 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в 2016 году.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму 158 миллиона долларов.