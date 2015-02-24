В России на фоне кризиса спрос на самогонные аппараты вырос на 300%

В России из-за обострения кризиса спрос на самогонные аппараты начал расти.

Как рассказали «Известиям» в ООО «Челябинский завод бытовых товаров», производящем домашние дистилляторы «Магарыч» и продающем их оптом и в розницу, за последний год рост выручки компании по сравнению с предыдущим годом составил до 300%. В розничных магазинах самогонных аппаратов, опрошенных изданием, сообщили о росте спроса в последние месяцы от 20% до 50%. По словам экспертов, россияне приобретают дистилляторы в связи с кризисом, стараясь сэкономить на покупке фабричного спиртного.

Читайте такжеMoody’s понизило рейтинг России до мусорного уровня"Спрос здорово растет на протяжении последнего года, буквально с каждым днем. Обороты нашей компании за последние месяцы, если сравнивать с предыдущим годом, выросли на 200-300%", - рассказали на «Челябинском заводе бытовых товаров».

По словам представителя компании, наблюдается рост как оптовых, так и розничных покупок.

"Мы спрашиваем клиентов о том, почему они решили купить аппарат. Среди основных причин называют повышение стоимости водки в магазинах и ухудшение ее качества", - прокомментировали на заводе рост спроса на продукцию.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз подтвердил рост интереса россиян к самогоноварению.

Читайте такжеСША и ЕС серьезно обдумывают ужесточения санкций в отношении России - Керри "Сейчас даже курсы по самогоноварению открываются. Я такие, например, видел в Новосибирске", - сказал Дробиз.

По его словам, к самостоятельному производству спиртного прибегают как бедные, так и обеспеченные слои населения.