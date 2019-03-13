Минсельхоз США повысил прогноз экспорта кукурузы из Украины

При этом прогноз производства кукурузы сохранился на уровне февральских данных – 35,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на 500 тысяч тонн - до 29 миллионов тонн, говорится в мартовском отчете ведомства.

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При этом отмечается, что прогноз производства кукурузы в 2018-2019 маркетинговом году сохранился на уровне февральских данных - 35,5 миллиона тонн.

Кроме того, прогноз экспорта и производства ячменя в Украине в 2018-2019 МГ также остался на уровне данных за февраль - 4,2 миллиона тонн и 7,4 миллиона тонн соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.