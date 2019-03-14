Группа компаний «Укрлендфарминг» начала весенне-полевые работы в шести областях Украины – представитель компании

В частности, группа компаний засеяла овсом 57 га в Тернопольской области.

Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний «Укрлендфарминг» по состоянию на 14 марта начала весенне-полевые работы в шести областях Украины.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора по производственным вопросам Виктор Спасский.

«В связи с повышением температуры воздуха и формирования физической спелости грунта проводится ранневесеннее закрытие влаги. Такой агрономический прием проведен на более чем 8 тыс. га земли преимущественно в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Также начались полевые работы в Винницкой и Житомирской областях», - сказал Спасский.

При этом, он отметил, что на других территориях группы компаний «Укрлендфарминг» запланированные работы будут проводится при достижении оптимальных метеорологических условий.

Кроме того, отметил Спасский, группа компаний уже начала сев овса в Тернопольской области. По его словам, на сегодня этой культурой засеяно 57 га.

Он также добавил, что группа компаний завершает подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины.

«Мы завершаем подкормку озимой пшеницы и озимого рапса на всей территории Украины и вносим запланированные удобрения в соответствии с технологическими картами под яровые культуры», - сказал Спасский.

По его словам, на сегодня внесение удобрений осуществляется под кукурузу на зерно, подсолнух, сою и кукурузу на силос.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году благодаря удачным погодным условиям, большая часть посевов озимых группы компаний «Укрлендфарминг» находится в хорошем состоянии.

Согласно данным Минагропрода, 7 марта в семи областях Украины стартовали весенне-полевые работы.

«Укрлендфарминг» является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.