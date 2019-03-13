Украина получила право на экспорт рыбы и морепродуктов в Гонгконг

В конце прошлого года украинские производители получили право на экспорт в Сингапур мяса птицы и продуктов из него, а также столовых яиц и яичных продуктов.

Украинские производители получили право на экспорт в Гонконг рыбы и морепродуктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Читайте такжеУкраина сможет поставлять молочную продукцию в Оман В сообщении сказано, что компетентный орган Гонконга - Центр по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены продуктов питания и окружающей среды Специального административного района Гонконг - уведомил Госпродпотребслужбу о требованиях по экспорту рыбы и морепродуктов из Украины в Гонконг. Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года украинские производители получили право на экспорт в Сингапур мяса птицы и продуктов из него, а также столовых яиц и яичных продуктов.

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