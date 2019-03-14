Посевная кампания в Украине продолжается: появились свежие цифры

В частности, уже посеяно: яровой ячмень - на 177 тыс. га (11%), пшеница - 10 тыс. га (6%), овес - 5 тыс. га (2%), горох - 67 тыс. га (19%).

По состоянию на 13 марта в 14 областях Украины начат сев ранних яровых зерновых и зернобобовых, который проведен уже на площади 258 тыс. га, что составляет 11% от прогнозных 2,3 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Отмечается, что аграрии остальных областей, где еще не начата посевная кампания, а это в основном северные и восточные регионы, ожидают соответствующих погодных условий.

В частности, уже посеяно: яровой ячмень - на площади 177 тыс. га (11%), пшеница - 10 тыс. га (6%), овес - 5 тыс. га (2%), горох - 67 тыс. га (19%).

"Нынешняя посевная благодаря благоприятным погодным условиям началась на месяц раньше и с каждым днем набирает обороты. Наши аграрии имеют достаточное ресурсное обеспечение для проведения сева яровых зерновых культур в оптимальные сроки и с соблюдением всех технологических требований", - цитирует пресс-служба заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия.

По данным регионов, обеспеченность аграриев семенами составляет 684 тыс. тонн, или 100% от потребности.

Кроме того, обеспеченность минеральными удобрениями по состоянию на 7 марта, с учетом переходящих остатков прошлого года, составляет 856 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений (82% от заявки).

«Хозяйствами приобретено 20,4 тыс. тонн средств защиты растений (67% от потребности), в том числе 13,4 тыс. тонн (67%) гербицидов. Обеспеченность топливом составляет 268 тыс. тонн дизтоплива и 61 тыс. тонн бензина, что составляет соответственно 65% и 64% от потребности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 4 марта аграрии пяти областей начали сев ранних яровых зерновых культур.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.