Украинские аграрии уже экспортировали более 34 миллионов тонн зерновых
08:59, 14 марта 2019Агро
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Экспорт пшеницы за этот период составил 12,8 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 13 марта экспортировали 34,29 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,77 млн тонн, ячменя - 3,28 млн тонн, кукурузы – 17,6 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 184,8 тыс. тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.
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