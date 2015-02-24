Украине в этом году придется пересевать 15% озимых

Пересеву в 2015 году будут подлежать 15%, или 1,2 млн га площадей под озимыми культурами, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«По нашему прогнозу, на пересев или подсев в этом году пойдет 15% площадей под озимыми. Это 1,2 млн га, на которых посевы погибли, погибнут или же будут малопродуктивными», - сказала Адаменко, отметив, что в прошлом году украинские аграрии пересевали всего 4% площадей под озимыми.

По ее словам, процент пересева озимых в этом году превышает средний показатель, который для Украины составляет 7%.

«Осенью в период оптимальных сроков сева 60% площадей были в засушливом состоянии. К тому же во второй половине октября ударили первые морозы и выпал снег. В ноябре состояние озимых не улучшилось. В итоге 16% посевов вошли в зиму в неудовлетворительном состоянии», - пояснила Адаменко, добавив, что 1% посевов восстановился благодаря оттепели в декабре.

При этом она отметила, что в структуре площадей, подлежащих пересеву в этом году, половина приходится на озимый ячмень в южных областях.

В результате, урожайность озимых в этом году, по словам Адаменко, будет ниже прошлогодней. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, составленному на 20 февраля, урожайность озимой пшеницы может сократиться в среднем до 32-35 ц/га с 40 ц/га в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, посевы озимых на зерно и зеленый корм в Украине под урожай 2015 года в стране выросли на 7,3% – до 8,97 млн га. В структуре посевных площадей доля озимой пшеницы составила 84,7% (под урожай 2014 года ее доля составляла 82,3%), озимого ячменя – 13,4% (15%), ржи – 1,9% (2,7%).