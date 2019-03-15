Украина закупила польской свинины почти на $5 миллионов

Главными поставщиками мяса свиньи в Украину стали Польша, Германия и Дания.

В первые месяцы 2019 года Украина импортировала 4,3 тысячи тонн свинины общей стоимостью 7,9 миллиона долларов.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Главным поставщиком свинины в Украину была Польша, из которой было ввезено свинины на 4,7 миллиона долларов. Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-феврале Украина завезла из Германии свинины на 1,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на третьем месте оказалась Дания. За два месяца 2019 года Украина импортировала из Дании свинины на 829 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, самым доступным мясом в Украине в этом году стала курятина. В январе 2019 года килограмм в среднем стоил 58 гривень 66 копеек.