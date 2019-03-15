МХП в 2018 году уплатило в местные налоги около 1,3 миллиарда гривень (инфографика)

Больше всего отчислений в местные бюджеты обеспечили подразделения компании в Винницкой, Черкасской и Львовской областях.

Подразделения агропромышленного холдинга МХП уплатили в местные бюджеты по итогам 2018 года почти 1,3 миллиарда гривень налогов, из которых около 87% на сумму более 1,1 миллиарда гривень в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Большая часть перечисленного НДФЛ предприятиями МХП остаётся в распоряжении районных бюджетов и бюджетов объединенных громад и является бюджетообразующим для них налогом.

"МХП, придерживающийся принципов прозрачности, социальной ответственности и поддержки громад в регионах присутствия предприятий, делает огромный вклад в развитие территорий присутствия как один из крупнейших национальных налогоплательщиков и работодателей. 1,3 миллиарда гривень - это та практическая осязаемая польза, которую получают регионы и громады от деятельности своего мощнейшего социального партнера - локальных подразделений холдинга МХП. Реформирование местных финансов, которое оставило на местах финансовый ресурс в виде значительной части уплаченных бизнесом налогов, превратило региональные подразделения МХП в бюджетообразующие предприятия на местах. Они предоставляют громадам реальный финансовый фундамент для их активного развития и ресурс для обновления местной инфраструктуры", - отметили в компании.

Крупнейшие производственные локации МХП, расположенные в Винницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Львовской, Хмельницкой, Волынской и других областях уплатили 1,3 миллиарда гривень налогов, из которых значительная часть - 1,1 миллиарда гривень - это налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Эти данные свидетельствуют о высоких стандартах прозрачности трудовых отношений, "белой" заработной плате сотрудников предприятий МХП на местах, которая превышает средние показатели в областях присутствия. Кроме того, каждый сотрудник получает существенный социальный пакет в виде трансфера к рабочему месту и домой, возможность пользоваться служебным жильем и льготным питанием.

Как отметили в холдинге, опережающий рост отчислений НДФЛ, который превышает темпы роста налоговых отчислений, связан с расширением производств и повышением оплаты труда. В среднем во всех регионах присутствия МХП уровень уплаты НДФЛ его подразделениями увеличился в 2018 году почти на 34% в сравнении с показателями за 2017 год.

Наиболее высокую динамику, свидетельствующую о растущей роли холдинга в формировании локальных бюджетов в регионах присутствия, продемонстрировали подразделения МХП в Винницкой области - рост уплаты НДФЛ в 2018 году почти на 42%, а также Черкасская - около 36,5%, и Львовская - почти 33%. Региональные подразделения МХП, являющиеся крупнейшими производственными площадками холдинга в Винницкой, Киевской и Черкасской областях, также стали и крупнейшими налогоплательщиками в структуре холдинга, которые по итогам 2018 года уплатили налоги и сборы на общую сумму 392, 297 и 285,5 миллиона гривень соответственно.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года объем уплаты налогов и сборов предприятиями Группы МХП превысил 3,2 миллиарда гривень без учета НДС, что на 48% больше показателей 2017 года. Также значительные средства в сумме свыше 200 миллионов гривень МХП в 2018 году направил на инвестиции в развитие территорий присутствия: развитие социальной инфраструктуры - детские сады и школы, проекты в сфере расширения доступности медицины на местах, а также на развитие инфраструктуры сел, на поддержку локального предпринимательства, реконструкцию и строительство местных дорог.