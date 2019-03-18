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"Укрлендфарминг" заплатил за улучшение питания детей на Полтавщине

10:59, 18 марта 2019
Агро
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Актуально

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших агрохолдингов Европы, выделяет средства на улучшение питания детей образовательного учреждения на Полтавщине.

Предприятие Группы компаний ООО «Райз-Восток» перечислило Мелеховскому учебно-воспитательному комплексу «Общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение Чернухинского районного совета Полтавской области» 63 тыс. гривен, что позволило значительно улучшить питание детей.

Уже не впервые "Райз-Восток" заботится о жителях сел, где арендует землю. Этой зимой благодаря усилиям предприятия мощными тракторами «Джон Дир» в метель расчищено от снега около 200 километров трассы Киев - Полтава, которая была полностью заблокирована на несколько часов. В селах Мелехи, Загребелля и Городище Чернухинского района, как и во многих других, «Райз-Восток» расчистил дороги от снега. Также предприятие поддерживает Дом культуры Жабкивского сельского совета, организует для местных жителей мероприятия к праздникам вместе с сельским советами, помогает переселенцам с Востока. Так "Райз-Восток" помог приобрести газифицированный дом на территории Мелеховского сельского совета для семьи с несовершеннолетними детьми.

"Приятно, что в нашем селе такие хозяйственники, которые заботятся о жителях села и нашем подрастающем поколении, - отметил Алексей Григорьевич Сладкий, и.о. старосты сел Мелехи, Загребелля и Городище Чорнухинского района Полтавской области. - Это предприятия, которые понимают сельские трудности и активно участвуют в их преодолении. Заботу от бизнеса "Укрлендфарминг" мы ощущаем на себе во многих делах - это и налоги на местах, и рабочие места для селян, и средства на создание лучшего благосостояния в нашем селе »

"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Как социально ответственная компания «Укрлендфарминг» вкладывает десятки миллионов гривен в различные социальные и инфраструктурные проекты, социальную помощь жителям населенных пунктов, в которых ведут свою деятельность предприятия холдинга. 

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Теги: #Бахматюк#Ukrlandfarming#Олег Бахматюк#Укрлендфарминг