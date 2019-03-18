"Укрлендфарминг" заплатил за улучшение питания детей на Полтавщине

Уже не впервые предприятие "Райз-Восток" заботится о жителях сел, где арендует землю.

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, один из крупнейших агрохолдингов Европы, выделяет средства на улучшение питания детей образовательного учреждения на Полтавщине.

Предприятие Группы компаний ООО «Райз-Восток» перечислило Мелеховскому учебно-воспитательному комплексу «Общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение Чернухинского районного совета Полтавской области» 63 тыс. гривен, что позволило значительно улучшить питание детей.

Уже не впервые "Райз-Восток" заботится о жителях сел, где арендует землю. Этой зимой благодаря усилиям предприятия мощными тракторами «Джон Дир» в метель расчищено от снега около 200 километров трассы Киев - Полтава, которая была полностью заблокирована на несколько часов. В селах Мелехи, Загребелля и Городище Чернухинского района, как и во многих других, «Райз-Восток» расчистил дороги от снега. Также предприятие поддерживает Дом культуры Жабкивского сельского совета, организует для местных жителей мероприятия к праздникам вместе с сельским советами, помогает переселенцам с Востока. Так "Райз-Восток" помог приобрести газифицированный дом на территории Мелеховского сельского совета для семьи с несовершеннолетними детьми.

"Приятно, что в нашем селе такие хозяйственники, которые заботятся о жителях села и нашем подрастающем поколении, - отметил Алексей Григорьевич Сладкий, и.о. старосты сел Мелехи, Загребелля и Городище Чорнухинского района Полтавской области. - Это предприятия, которые понимают сельские трудности и активно участвуют в их преодолении. Заботу от бизнеса "Укрлендфарминг" мы ощущаем на себе во многих делах - это и налоги на местах, и рабочие места для селян, и средства на создание лучшего благосостояния в нашем селе »

"Укрлендфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Как социально ответственная компания «Укрлендфарминг» вкладывает десятки миллионов гривен в различные социальные и инфраструктурные проекты, социальную помощь жителям населенных пунктов, в которых ведут свою деятельность предприятия холдинга.