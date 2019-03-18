В Украине подешевели куриные яйца

Отмечается, что снижение цен на 13% связано с увеличением объемов производства.

Цена на куриные яйца в Украине за 2018 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 13%, или на 3,6 гривни за десяток, и составила 23,9 гривни за десяток, из-за увеличения объемов производства, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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В сообщении сказано, что в феврале 2019 года средняя стоимость десятка яиц в Украине снизилась и составила 23,9 гривни. В феврале 2018 стоимость яиц составляла 27,5 гривни за десяток. Таким образом, снижение цены на яйца за год составило 3,6 гривни.

Аналитики компании отмечают, что снижение цен связано с увеличением объемов производства, что обусловлено существенным ростом продуктивности кур-несушек.

"Основными факторами такого роста стали модернизация и запуск новых производственных объектов, обновление поголовья птицы с заменой на более продуктивные кроссы последних селекций, внедрение современных высокоэффективных систем кормления", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом, отмечается, что усиление конкуренции привело к постепенному уходу с рынка мелких малоэффективных предприятий.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет в Украине ожидается стабилизация ситуации на рынке яиц с постепенным увеличением промышленного производства. При этом объемы производства домохозяйств будут оставаться практически на том же уровне.

В пресс-службе компании Pro-Consulting также добавили, что дальнейший рост объемов производства яиц в Украине в первую очередь будет стимулироваться ростом спроса на яйцо и яичные продукты из Украины на внешних рынках, а также стабилизацией экономической ситуации в стране.

Согласно оценкам компании, потребление яиц на душу населения в ближайшей перспективе будет постепенно увеличиваться.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, производство яиц в Украине увеличилось на 4% до 16,1 миллиарда штук.