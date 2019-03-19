В Минагропроде назвали стоимость весенней посевной

При этом около трети расходов на проведение посевной в этом году занимают расходы на минеральные удобрения.

Весенняя посевная кампания украинским аграриям в 2019 году обойдется в 134,2 миллиарда гривень, что на 15% больше, чем в 2018 году, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий на пресс-конференции в Киеве.

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"У нас растет стоимость материально-технических ресурсов, растут и другие расходы, поэтому стоимость посевной кампании с точки зрения ресурсов оценивается на уровне около 134,2 миллиарда гривень", - сказал Топчий.

Он отметил, что из общей суммы около 120 миллиардов гривень - это средства, которые есть у украинских сельхозпроизводителей. При этом еще 15 миллиардов гривень - это финансовые ресурсы, которые необходимы аграриям для обеспечения потребностей в полном объеме, из них 10 миллиардов могут быть покрыты за счет банковских кредитов, а еще 5 миллиардов - за счет других коммерческих структур.

Топчий подчеркнул, что около трети в общей структуре расходов на посевную занимают расходы на минеральные удобрения.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, в 2018 году расходы на посевную составили 116,4 миллиарда гривень.