цей матеріал доступний українською

В Минагропроде назвали стоимость весенней посевной

14:27, 19 марта 2019
Агро
47 0
Эта посевная обойдется на почти на 20 миллиардов гривень дороже прошлогодней / фото УНИАН

Весенняя посевная кампания украинским аграриям в 2019 году обойдется в 134,2 миллиарда гривень, что на 15% больше, чем в 2018 году, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеПосевная кампания в Украине продолжается: появились свежие цифры

"У нас растет стоимость материально-технических ресурсов, растут и другие расходы, поэтому стоимость посевной кампании с точки зрения ресурсов оценивается на уровне около 134,2 миллиарда гривень", - сказал Топчий.

Он отметил, что из общей суммы около 120 миллиардов гривень - это средства, которые есть у украинских сельхозпроизводителей. При этом еще 15 миллиардов гривень - это финансовые ресурсы, которые необходимы аграриям для обеспечения потребностей в полном объеме, из них 10 миллиардов могут быть покрыты за счет банковских кредитов, а еще 5 миллиардов - за счет других коммерческих структур.

Топчий подчеркнул, что около трети в общей структуре расходов на посевную занимают расходы на минеральные удобрения.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, в 2018 году расходы на посевную составили 116,4 миллиарда гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #посевная кампания#весенняя посевная