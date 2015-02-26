В Госдуме РФ уже называют продуктовое эмбарго неконституционным и требуют его отмены

Депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который оспаривает продуктовое эмбарго в России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

По мнению депутатов, запрет на поставки продуктов противоречит пункту 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации, согласно которой «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Кроме того, они считают, что меры эмбарго являются неэффективными и вызвали необоснованный рост цен на продукты.

Читайте такжеРоссияне начали ощущать последствия продовольственного эмбарго«Запрет на ввоз доброкачественных, безопасных для здоровья граждан продуктов привел к ограничению конституционного права российских предприятий на экономическую деятельность, так как для многих предприятий не существует экономически разумной альтернативы тому сырью, на использовании которого построены их технологические циклы», — говорится в документе.