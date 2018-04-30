Китайский зерновой контракт: игра на грани фола

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации – крупнейший игрок на отечественном аграрном рынке – в декабре 2014 года произошла очередная кадровая чистка. Вместо Петра Вовчука, возглавлявшего ГПЗКУ, против которого было возбуждено уголовное дело за попытку купить на китайские деньги сомнительный актив, исполняющим обязанности главы компании был назначен Валерий Томиленко. Последний считается ставленником украинских "дочек" международных трейдерских компаний, поскольку многие годы работал в некоторых из них.

Новый руководитель буквально за месяц сменил всю верхушку ГПЗКУ. А еще через месяц стало известно, что в компании разразился очередной громкий скандал. В интернет «слили» копии договоров, свидетельствующие о том, что своими действиями новое руководство, возможно, нанесло госкомпании ущерб в размере $852,5 тыс. Сотрудники компании подтвердили УНИАН их подлинность.

Новая метла метет по-новому

По словам источника в компании, Томиленко первым делом уволил двух топ-менеджеров, у которых было право подписи для реализации действующих контрактов с китайской стороной.

Во-вторых, буквально на второй день после назначения новый исполняющий обязанности главы компании запретил проводить все закупки зерновых для выполнения китайского контракта.

«Сложилась весьма странная ситуация. На внутреннем рынке есть достаточное количество кукурузы. Есть 250 тысяч тонн в закромах ГПЗКУ. Но китайский контракт в декабре не выполнялся», - рассказал УНИАН один из менеджеров Государственной продовольственно-зерновой корпорации на условиях анонимности. Кроме того, он уточнил, что в это же время компания несла убытки из-за простоя арендованных сухогрузов в портах Одессы и Николаева.

Аннулировав контракты, подписанные предыдущим топ-менеджментом, Томиленко решил провести заново закупки недостающих объемов зерновых в двух компаниях – Нобл Ресорсиз («Noble Resources SA») и Гранум.

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Согласно предоставленным копиям договоров, ГПЗКУ при Томиленко закупила, в частности, у Нобл Ресорсиз («Noble Resources SA») 55 тыс. метрических тонн кукурузы по 238,5 доллара за тонну. А продали китайскому подрядчику, согласно имеющимся документам, с доставкой в их порты по 223 доллара за тонну.

То есть, исходя из имеющихся данных, потери ГПЗКУ на каждой тонне – 15,5 доллара. Общий объем потерь только на этой сделке – $852,5 тыс. И это, не считая неизбежные расходы на доставку товара в порты Китая.

Ребус для непосвященных: почему Нобл Ресорсиз и Гранум?

Если верить предоставленным УНИАН копиям договоров, такая необъяснимая щедрость ГПЗКУ обернулась хорошим заработком для двух известных на отечественном рынке зернотрейдеров – международной компании Нобл Ресорсиз («Noble Resources SA») и отечественной «Гранум».

Почему же так произошло? Ребус легко разгадать, если учесть, что с 2009 по 2013 год интересы международной компании «Noble Resources SA» в Украине представлял Иван Мирошниченко, который сейчас является народным депутатом и входит во фракцию «Самопомич». Кстати, с 2010 года по 2013-ый Мирошниченко также был советником скандального министра АПК Николая Присяжнюка, находящегося сейчас в розыске.

Судя по биографии, депутат Мирошниченко – хороший знакомый нынешнего министра аграрной политики Алексея Павленко.

Оба являются партнерами по инвестфонду Pharus Assets Management. Поэтому высока вероятность того, что кандидатуру Павленко на пост министра аграрной политики пролоббировал именно Мирошниченко. Ведь Павленко стал министром в конце 2014 года по квоте «Самопомочи».

Не исключено, что за назначением Валерия Томиленко на пост исполняющего обязанности главы ГПЗКУ тоже стоит депутат Мирошниченко.

Добрые отношения ГПЗКУ с компанией «Гранум Инвест» также не случайны. В сентябре п.г. в «Экономической правде» вышла статья, в которой утверждается, что в течение 2013 года и первого квартала 2014 года вышеупомянутая компания получила от ГПЗКУ самый большой контракт на сумму 607,6 млн грн. И все потому, что за этой компанией стоит не менее легендарная личность на аграрном рынке – Роберт Бровди, который с 2012 по начало 2014 года был первым заместителем главы ГПЗКУ.

Впрочем, поставляла ли «Гранум Инвест» зерновые ГПЗКУ и в каких объемах – сегодня предмет изучения для правоохранительных органов. Против экс-главы ГПЗКУ Игоря Якубовича возбуждено уголовное дело, и Генпрокуратура объявила его в розыск.

Китайский контракт: выполнили, едва не сорвав?

Когда в СМИ просочилась первая информация о действиях нового руководства ГПЗКУ, министр аграрной политики Алексей Павленко в конце прошлого месяца признал, что в декабре китайский контракт действительно был на грани срыва. По его словам, еще 15 декабря 2014 года существовала критическая ситуация с загрузкой 11 кораблей для Китая с общим объемом зерна более 600 тысяч тонн по ранее подписанным соглашениям.

«За две недели до момента подтверждения выполнения контракта, кукуруза еще находилась на внутренних украинских элеваторах. Накануне Рождественских праздников крайне трудно было ее транспортировать в порт, учитывая ограниченные возможности логистики, нехватку вагонов и неблагоприятные погодные условия. Но, несмотря на эти трудности, 10 кораблей были отгружены, а это - объем около 550 тыс. тонн. Коносаменты в отношении них переданы китайской стороне до 31 декабря 2014 года. Таким образом, подтверждено выполнение 10 контрактов. Последний, одиннадцатый контракт, - перенесен по согласию сторон на более поздний срок», - заявил журналистам Павленко.

«Одиннадцать подписанных проблемных контрактов находились на грани логистического дефолта из-за непрофессиональных и непонятных действий предыдущего руководства ГПЗКУ. Однако его удалось избежать, и обязательства перед китайскими партнерами были выполнены», - заверил министр. Таким образом, Павленко признал сложности с выполнением зернового контракта, но при этом считает виновными в ситуации не новые лица в ГПЗКУ, а их предшественников.

Был шанс объяснить, что происходит в компании и у исполняющего обязанности главы ГПЗКУ Томиленко. Действительно ли компания получила потери в декабре из-за разницы в покупке-продаже зерновых? Может ли компания покупать зерновые у зернотрейдеров или будет лучше, если ГПЗКУ поддержит агропроизводителей напрямую?

На прошлой неделе он провел пресс-конференцию, но предпочел не отвечать на злободневные вопросы, которые настойчиво задавались журналистами. «Я прошу прощения, что я не смогу ответить на многие вопросы журналистов. Мы являемся действующей коммерческой организацией, которая выполняет огромный контракт с государственными гарантиями. И в этом контракте есть огромная статья, которая называется конфиденциальность», - заявил он, забывая, что ГПЗКУ все-таки государственная компания, получившая огромный китайский кредит под госгарантии. И в случае срыва китайского кредита его выплачивать придется каждому налогоплательщику Украины.

Кстати, то, что ситуация в ГПЗКУ далека от идеала, Томиленко косвенно подтвердил. По его словам, по результатам аудита и ревизии деятельности топ-менеджмента за предыдущие два года возбуждено 66 уголовных и судебных разбирательств. Предварительная сумма убытков – $200 млн. Не лишнее еще раз напомнить: против предыдущих руководителей ГПЗКУ – Якубовича и Вовчука - возбуждены уголовные дела.

Конечно, не исключено, что критика действий нового руководства ГПЗКУ инсценирована старым топ-менеджментом. Тогда тем более нужны объяснения.

Украина в 2012 году впервые в своей истории получила супервыгодный 15-летний контракт на крупные поставки зерна в Китай. И если он сорвется, по имиджу страны будет нанесен сокрушительный удар.

Игорь Николаенко