Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт сельхозпродукции

Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей для импорта сельхозпродукции из нашей страны из-за блокирования Россией поставок украинских товаров, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра Владиславы Рутицкой.

«В прошлом году Украина увеличила объем поставок аграрной продукции на рынок Европейского Союза. У нас полностью были исчерпаны квоты на зерно, ячменную крупу, томатную пасту, экстракты яблочного и виноградного сока, мед. Сегодня мы активно сотрудничаем с ассоциациями, крупными аграрными холдингами, по анализу и содействию их экспортным стратегиям», - цитирует Рутицкую пресс-служба ведомства.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2014 году существенно нарастили поставки своей продукции на рынок Европейского Союза, отправив в ЕС треть от общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год.

При этом торговый оборот сельхозпродукции Украины с ЕС в 2014 году составил приблизительно 7 млрд 690 млн долл. Экспорт из Украины — приблизительно 5 млрд долл. в 2014 году.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, Украина продолжает работать над вопросом увеличения беспошлинных квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.