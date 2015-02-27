Сахар из-за падения гривни за неделю подорожал на треть

Оптовые цены на сахар в Украине за последнюю неделю в среднем выросли на 29% - до 12,5 тыс. грн за тонну с 9,7 тыс. грн за тонну, говорится в сообщении аналитического центра «Госвнешинформ».

«Оптовые цены на сахар в Украине по состоянию на 25 февраля 2015 года выросли до 12,5 тыс. грн/т. Стоимость товара за неделю увеличилась в среднем на 29% по сравнению с 18 февраля, когда цена составляла 9,7 тыс. грн/т», - отмечает эксперт отдела агропромышленного комплекса «Госвнешинформа» Евгений Томашевский.

По его словам, главной причиной подорожания сахара является падение курса гривни по отношению к иностранным валютам.

«Это, следовательно, привело к росту цен на ресурсы и материалы, необходимые для весенне-полевых работ», - сообщил Томашевский.

В сообщении также отмечается, что, по предварительным оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, экспорт сахара к концу текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2014 г. – август 2015 г.) достигнет 20 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Укрцукор», украинские сахаровары в январе 2015 года поставили на внешние рынки 13,9 тыс. тонн сахара, тогда как в первой половине 2014-2015 маркетингового года экспорт сахара из Украины составил всего 5,7 тыс. тонн. По оценкам ассоциации, Украина в этом сезоне сахароварения произвела 2,1 млн тонн сахара, переработав 15 млн тонн сахарной свеклы.