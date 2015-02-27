Украинским аграриям на весеннюю посевную не хватает 11 миллиардов

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«11 млрд нам нужно на финансирование посевной кампании», - сказал Павленко на Всеукраинском аграрном форуме.

Министр также сообщил о проведении на прошлой неделе совещания с крупнейшими отечественными банками, на которых обсуждался вопрос финансирования посевной кампании.

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«У всех есть понимание, что сельское хозяйство нужно финансировать», - сказал он.

Кроме того, Павленко добавил, что пока еще не решен вопрос о компенсации аграриям процентов по банковским кредитам. По его словам, речь может идти суммарно о 1,4 млрд грн.

Министр предположил, что этот вопрос может быть решен в ходе принятия Верховной Радой изменений в государственный бюджет на 2015 год, рассмотрение которого парламентом намечено на 2 марта.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр Павленко заявлял, что аграриям Украины в 2015 году на фоне инфляции и девальвации гривни придется увеличить расходы на посевную кампанию до 60 млрд грн, что в полтора раза больше, чем годом ранее.