Российские производители из-за обострения кризиса начали экономить на качестве

В России помимо традиционных сокращений персонала и переезда в более дешевые офисы компании в кризис могут начать экономить на качестве, в том числе — продуктов. Из магазинов исчезнет ряд товаров отечественных марок: производители готовятся оптимизировать ассортимент в ответ на кризис, пишет "Газета.RU".

Читайте такжеСША не исключают расширения санкций против РоссииРоссийские производители в глубоком кризисе. В феврале доля тех промышленных предприятий, которые еще отмечают рост спроса на свою продукцию, упала до минимума за пять лет (16%), показал опрос Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

На сокращение прибыли по сравнению с предыдущим месяцем указали более четверти респондентов (26%) — худший результат за последние четыре с половиной года. И в будущее российская промышленность смотрит с пессимизмом: индекс предпринимательской уверенности (–6%) тоже на минимуме за последние четыре с половиной года.

Российские компании уже отреагировали на кризис самым традиционным способом: начались сокращения штатов. Даже по официальной статистике численность безработных в январе выросла на 120 тыс. человек (на 3%) по сравнению с декабрем 2014 года. Сокращений ждут больше трети россиян (38%, данные ВЦИОМа), при этом у четверти россиян (24%) есть знакомые, потерявшие работу. Ряд предприятий практикуют «скрытую» безработицу — неполный рабочий день или сокращенную неделю.

Читайте такжеЕврокомиссар: Эффект от санкций Кремля против ЕС ограниченЕще один проверенный способ — уход в «серые» зарплаты. «В ходе анонимного опроса российских компаний 5% респондентов заявили о возможном переходе на «серые» зарплаты, — рассказала руководитель проекта «Банк данных заработных плат HeadHunter» Наталья Данина.

Еще один способ сократить расходы — постараться сэкономить на офисе или торговых площадях.

Дефицит самых привычных продуктов питания может стать реальностью в России. Сельскохозяйственные компании не могут получить необходимые кредиты. Кроме того, компании прекращают производить товар, который не пользуется высоким спросом. Такой подход сегодня реализуют российские производители пищевой промышленности, одежды, строительных материалов.

Второе действие — сокращение цепочки продаж, что позволяет снизить наценку на стоимость товара, которую делают посредники.

И наконец, последняя важная мера, над которой сейчас работают производители, — снижение себестоимости продукции за счет перехода на более дешевые компоненты.

Основное опасение потребителей — что недобросовестные производители будут снижать издержки за счет замены молочных жиров растительными — обоснованно.

"В таких случаях фальсификаторы не будут писать на упаковке, что продукт содержит пальмовое масло. В последнее время таких предприятий становится больше, так как из-за роста цен на сырье расходы переработчиков увеличились", — говорит пресс-секретарь Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит.

Эта проблема касается в основном молокоемких продуктов — сыра, масла, а собственно молоко, по ее словам, затрагивает в меньшей степени.

В таких условиях добросовестные производители не всегда могут выдерживать конкуренцию по цене и, скорее всего, будут вынуждены расширять линейку всевозможных «продуктов» (в которых по Техрегламенту допускается присутствие растительных жиров) — творожных, йогуртовых.

На рынке мяса и мясных продуктов тоже есть резервы снижения себестоимости. В лучшем случае это - переход на куриное мясо.