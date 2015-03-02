В оккупированном Крыму бесконтрольное бурение скважин грозит экологической катастрофой

Бесконтрольное использование подземных вод привело к увеличению минерализации подземных горизонтов Северного Крыма. Об этом, как передают "Новости Крыма", заявил на заседании нелегитимного комитета Государственного совета оккупированного Россией Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам "заместитель министра экологии и природных ресурсов" полуострова Алексей Яценко.

Читайте такжеОккупанты Крыма все желаемое отобрали: с 1 марта "национализация" прекращаетсяПо его словам, в прошлом году для решения водной проблемы полуострова нелегитимное министерство «закрывало глаза» на бурение скважин без лицензий и разрешений, и уже в начале этого года наблюдается существенное увеличение уровня минерализации подземных вод в Северном Крыму.

«Министерство идет на все, и не секрет, что мы закрывали глаза на все, и не только мы, потому что бурил скважины весь Крым, бурили скважины без разрешений, без лицензий, без проектов, без согласований - без ничего. Мы на севере Крыма, в Красноперекопском районе, уже по результатам года наблюдаем существенное увеличение минерализации», - сообщил "замминистра".

Читайте такжеВ оккупированном Крыму хотят узаконить невыплату кредитов банкам УкраиныОн подчеркнул, что подземные воды Северного Крыма и до активизации добычи были сильно минерализованы. «В Красноперекопске и так в 2,5 раза минерализация была увеличена по результатам наблюдений на начало 2014 года, а на начало 2015 года там уже 0,5 привес. Это за счет неконтролируемого отбора воды», - добавил Яценко.