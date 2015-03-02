В Украине подорожал спирт – цена водки может подскочить до 55 гривень

ГП "Укрспирт" повысил с 1 марта цены на спирт со 178 гривень до 265 гривень за декалитр.

Об этом в комментарии "Экономической правде" заявил директор ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.

"В пятницу 27 февраля предприятия получили информацию о том, что с понедельника - с 1 марта - цена на спирт повышается со 178 гривень до 265 гривень за декалитр", - сказал он.

По словам Остапюка, руководство "Укрспирта" в феврале несколько раз меняло свои решения по повышению цен на спирт.

"До этого было так: 12 февраля нас уведомили, что с 1 марта цена на спирт будет 190 гривень. Потом 25 февраля нам сообщили, что с 15 марта спирт будет стоить 240 гривень. Сейчас же пришло письмо о том, что считать предыдущие два письма недействительными, и уже сформирована новая цена", - отметил глава ассоциаци.

Остапюк уверяет, что сейчас ни одно предприятие в Украине не готово к такому росту цен.

"Мы понимаем, что растут цены на газ, растут цены на зерно, увеличиваются другие затраты. Но на сегодняшний день непонятно, почему пять спиртзаводов "Укрспирта" содержат остальные 41 завод. И почему мы должны платить за это?", - заявил он.

Глава ассоциации сообщил, что еще 19 января 2015 аграрный министр провёл встречу со всеми производителями винодельческой и ликероводочной группы, на которой он заявил, что с его приходом любое повышение цены будет максимально прозрачным.

"Мы этого не увидели. Впервые в истории отрасли цена на спирт за один день увеличивается постфактум. Это первый такой прецедент и это точно не то, что нам обещали на встрече. Было бы честно и по-европейски собрать производителей и объяснить, что есть патовая ситуация. А тут за один день мы получили такое повышение от монополиста. В какой европейской стране такое ещё возможно?", - говорит Остапюк.

Он также добавил, что в себестоимости продукции спирт составляет порядка 37%, а также напомнил, что все комплектующие для производства водки – импортные.

"Это приведет к тому, что минимальная цена на полке составит 55 гривень", - отметил Остапюк.

Ассоциации "Укрводка" объединяет крупнейших производителей ликеро-водочных изделий в Украине.

Читайте такжеВ Украине могут отменить госмонополию на производство спирта

Раньше, и.о. главы ГП "Укрспирт" Роман Иванюк в интервью ЭП заявил, что при нынешней стоимости зерна и энергоресурсов ГП работает "в ноль".

Как известно, 9 октября 2014 года ГП "Укрспирт" снизило отпускные цены на этиловый спирт на 10 гривень за декалитр для поддержки производителей отрасли.

Соответствующее распоряжение подписал предыдущий гендиректор "Укрспирта" Михаил Лабутин. Максимальная стоимость этилового спирта класса "Люкс" была снижена со 188,04 гривны за декалитр до 178,04 гривны за декалитр.