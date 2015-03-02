Украина готовит пятилетнюю стратегию развития сельского хозяйства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено к июлю 2015 года представить первую редакцию стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на период до 2020 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Минагропрода.

Как подчеркнули в пресс-службе, в числе разработчиков документа – эксперты Евросоюза, Всемирного банка, ЕБРР, USAID и ФАО. Стратегия включает восемь магистральных направлений развития. В их числе: имплементация положений и создание зоны свободной торговли с ЕС, дерегуляция в аграрной отрасли, развитие агронауки и агропроизводства, управление агрорынками, вопросы государственной поддержки АПК, развитие сельских территорий и управление ресурсами на селе.

В пресс-службе также отметили, что в ближайшие 4 недели Минагропрод намерен провести широкое обсуждение стратегии, а затем представить первую редакцию документа на рассмотрение правительства и парламента.

Комментируя необходимость разработки стратегии, министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко отметил, что в Украине разработаны сразу несколько программ развития - программа работы правительства, «Стратегия 2020».

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«В соответствии со всеми этими стратегиями создана серьезная рабочая группа, работу которой давно ждали аграрии, - сказал Павленко. – Это будет первая стратегия, которая будет разработана с участием экспертов Евросоюза и представителей ведущих профессиональных ассоциаций. Это первая единая, прикладная стратегия».

По его словам, стратегия детально определит политику в широком спектре вопросов, включая развитие рынка земли, развитие фермерского движения и развитие сельских территорий по стандартам Евросоюза. Кроме того, министр подчеркнул, что стратегия будет включать реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на увеличение агропроизводства.

«Мы хотим довести производство зерна к 2020 году до 100 млн тонн и вдвое увеличить зерновой экспорт», - сообщил министр, добавив, что не менее масштабные аналогичные цели Минагропрод ставит и для других секторов агропроизводства.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 МГ на уровне 37,8 млн тонн против 32,4 млн тонн, которые страна поставила на внешние рынки в предыдущем маркетинговом году. В 2014 году Украина собрала рекордный для страны урожай в объеме более 63 млн тонн.