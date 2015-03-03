В оккупированный Крым снова не пустили украинские масло и сыр

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации не пропустила на территорию оккупированного Крыма 20 тонн молочных продуктов из Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, груз из 10 тонн твёрдого сыра «Российский» и 10 тонн сливочного масла производства предприятия «Николаевмолпром» направлялся в Крым через пункт пропуска «Перекоп» из Николаевской области. Вся партия (1650 ящиков) молочной продукции предназначалась севастопольскому предприятию «Семь ветров продукт».

По данным пресс-службы, причиной отказа на ввоз продукции в Крым стало, что на партии сыра не были указаны сроки годности продукта. Таким образом, вся партия молочной продукции была возвращена в Украину.

Читайте такжеМедведев заявил, что Россия запретила поставки украинских продуктов из-за европейских техстандартов

Как сообщал УНИАН, наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских экспортеров.

На сегодняшний день в РФ из Украины запрещен ввоз растительной и молочной продукции, сыра, сырных и сыроподобных продуктов, свинины и продуктов из нее, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.