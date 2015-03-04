Депутаты выделили 550 млн гривень на поддержку аграриев

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на 2015 год, согласно которым выделила дополнительно 550 млн грн на поддержку украинского агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, на мероприятия по удешевлению кредитов в аграрном секторе предусмотрено 300 млн грн, на господдержку отрасли животноводства - 250 млн грн.

В целом Министерству аграрной политики и продовольствия Украины предусмотрены расходы в объеме 3,099 млрд грн, из которых средства общего фонда составляют 1,139 млрд грн, специального фонда – 1,96 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в понедельник, 2 марта, приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год", подготовленный Кабинетом министров и входящий в перечень неотложных мер для старта программы сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом.