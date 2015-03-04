Риск сокращения урожая в 2015 году окажет давление на кредитоспособность украинских аграриев - Fitch

Кредитоспособность компаний агропромышленного сектора Украины будет оставаться под давлением в свете возросшего риска получения в 2015 году низкого урожая из-за повышения стоимости посевной кампании и ограниченного доступа к финансированию, говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Низкий урожай наиболее сильно скажется на производителях зерна, зернотрейдерах и перерабатывающих компаниях, в то время как производители мяса и яиц, на наш взгляд, не должны иметь проблем с закупкой кормов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на то, что рейтинги украинских сельскохозяйственных компаний учитывают некоторую волатильность прибыли и риски ликвидности, Fitch может рассмотреть возможность негативных рейтинговых действий в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

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По прогнозам Fitch, резкая девальвация гривни приведет к значительному повышению стоимости весенней посевной кампании, которая начинается в марте, так как основную часть затрат (семена, удобрения, топливо, средства защиты растений и запчасти для сельскохозяйственной техники) составляет импортный товар или же цены привязаны к доллару США. Агентство ожидает, что в 2015 году рост потребности в оборотном капитале, которая не покроется за счет внешнего финансирования и за счет выручки от продажи урожая прошлого сезона, окажет существенное давление на бизнес украинских сельскохозяйственных компаний.

По прогнозам агентства, больше всего пострадают мелкие и средние производители сельхозкультур, тогда как крупные сельскохозяйственные холдинги сумеют провести посевную.

«Однако мы ожидаем снижения урожайности и, как следствие, более низких продаж зерна в этом году. Тем не менее, мы полагаем, что их (крупных холдингов – УНИАН) маржа EBITDA останется достаточно стабильной, если не произойдет существенного падения цен на зерно», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, украинским аграриям для успешного проведения весенне-полевых работ в настоящее время не хватает 11 млрд грн, однако власти пытаются найти оптимальные варианты увеличения финансирования этого ключевого для страны сектора.