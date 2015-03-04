Украина уже экспортировала почти 25 млн тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 3 марта с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года) экспортировали 24,68 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, экспорт пшеницы составил 9,3 млн тонн, кукурузы – 11,3 млн тонн, ячменя – 3,9 млн тонн, других зерновых – 0,25 млн тонн.

Кроме того, по состоянию на 3 марта на корабли погружено 224 тыс. тонн зерновых.

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Как сообщал УНИАН, согласно подписанному в конце января меморандуму между Минагропродом и зернотрейдерами, максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из Украины в январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн, из которых 0,9 млн тонн могут быть поставлены за рубеж в январе-марте (в январе – 0,3 млн тонн, в феврале – 0,45 млн тонн, в марте – 0,15 млн тонн), а еще 0,3 млн тонн – в апреле-июне. Экспорт фуражной пшеницы до конца маркетингового года, согласно меморандуму, может составить 3,4 млн тонн.

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Граничный объем экспорта ржи из Украины во второй половине 2014/2015 МГ согласован на уровне 19 тыс. тонн (суммарный экспорт за МГ – 30 тыс. тонн), ячменя – 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурузы – 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).