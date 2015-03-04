Аграрный фонд хочет привязать закупочные цены на зерно к курсу валют

Аграрный фонд намерен привязать конечные цены на зерно по форвардным контрактам к курсу иностранных валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал временно исполняющий обязанности главы правления Аграрного фонда Андрей Радченко.

По его словам, сегодняшняя цена закупки продовольственной пшеницы в 2,5 тыс. грн за тонну является несправедливой. По мнению Радченко, более справедливым будет формирование закупочной цены исходя из цены пшеницы на внешних рынках и курса доллара.

«Цена 2,5 тыс. грн на сегодняшний день и, соответственно, возможная цена в период уборки урожая несправедлива и намного выше сегодня… По нашим экспертным мнениям, которые базируются на аналитических данных Чикагской биржи и внутренних трейдеров, прогнозная цена пшеницы – это цена в 190-200 долл.», - сказал он.

«Исходя из прогнозной цены пшеницы и курса доллара, мы увеличиваем расчётную цену по форвардным контрактам до 5 тыс. грн, 5,2-5,3 тыс. грн на третий-второй класс», - добавил Радченко.

Он также отметил, что Аграрный фонд планирует увеличить предоплату по форвардным закупкам с 50% до 65%.

«Мы хотим контрактовать 2/3, или 65% от прогнозной цены», - сообщил глава правления.

Читайте такжеРиск сокращения урожая в 2015 году окажет давление на кредитоспособность украинских аграриев - Fitch

Радченко также напомнил, что во время первого этапа форвардных закупок 2015 года Аграрный фонд законтрактовал 781 тыс. тонн зерновых, из которых 752 тыс. тонн составляла пшеница второго и третьего класса.

При этом руководитель Аграрного фонда уточнил, что общий объем закупок составит 1,2 млн тонн зерна, из которых около 200 тыс. тонн – по спотовым закупкам.

Как сообщал УНИАН, в рамках форвардных закупок урожая 2014 года Аграрный фонд закупил 910 тыс. тонн зерновых при первоначальном плане приобрести 1,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.