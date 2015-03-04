Аграрный фонд до конца года продаст 144 тысячи тонн сахара для сдерживания цен

Аграрный фонд планирует до конца 2015 года реализовать на внутреннем рынке около 144 тыс. тонн сахара из интервенционного фонда для сдерживания цен на данную продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал временно исполняющий обязанности главы правления Аграрного фонда Андрей Радченко.

«У государственного учреждения Аграрный фонд действительно есть сахар. Объем этого сахара более чем 144 тыс. тонн. У нас есть планы по реализации этого сахара», - сказал Радченко, отметив, что фонд планирует реализовать его до конца текущего года.

В то же время, Радченко уточнил, что фонд не планирует выходить на рынок с большими объемами интервенций сахара, для того чтобы не навредить его производителям.

«Если мы сейчас весь объем выбросим на рынок, то тогда потребитель будет удовлетворен, но производители сахара нет», - сказал руководитель Аграрного фонда.

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Также он сообщил, что у фонда, помимо оптовых интервенций, есть планы по реализации данного сахара в продуктовых сетях.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Аграрный фонд планировал реализовать 30 тыс. тонн сахара из государственного интервенционного фонда для стабилизации цены на данную продукцию на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.