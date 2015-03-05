АМКУ рекомендовал производителям воздержаться от необоснованного повышения цен на хлеб

Антимонопольный комитет Украины в рамках изучения рынков социально важных товаров проанализировал ценовую ситуацию на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, подтвердил рост цен на этом рынке в среднем на 3,5% и рекомендовал субъектам хозяйствования воздержаться от необоснованного повышения цен, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

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«По состоянию на 27.02.2015 по сравнению с 20.02.2015 произошло повышение розничных цен на хлеб из муки первого сорта в среднем по Украине на 3,5%. Цены колеблются от 6,54 грн в Николаевской области до 9,66 грн в Закарпатской области, - сообщили в пресс-службе. - По информации производителей, основными причинами повышения оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия является повышение цен на муку, которые составляют порядка 40% в структуре себестоимости продукции, и электроэнергии. В этом году произошло повышение цен на муку примерно на 22%, энергоносителей на 5%, цен на бензин - на 26,9%, на дизельное топливо - на 24,3%».

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В этой связи, как подчеркнули в комитете, в настоящее время ведомство проводит сбор, анализ и обобщение необходимой информации об обоснованности ценообразования на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, а также смежных с ними рынков зерна и муки. «В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции комитет примет соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством», - резюмировали в АМКУ.

Ранее специалисты комитета изучили ситуацию на рынке водоснабжения и контроля потребления воды, рекомендовав Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, провести дополнительную проверку счетчиков воды.