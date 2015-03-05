Рада предоставила нотариусам доступ к земельному кадастру

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О нотариате», которыми предусмотрено, что пользование Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество осуществляется непосредственно нотариусом, который совершает соответствующее нотариальное действие и/или осуществляет государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

Законом предусмотрено, что нотариус во время совершения нотариальных действий и/или во время осуществления государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество относительно земельного участка имеет доступ и пользуется Государственным земельным кадастром в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Нотариус во время совершения нотариальных действий относительно земельного участка (кроме удостоверения завещания) и/или во время осуществления государственной регистрации вещных прав на земельный участок осуществляет поиск в Государственном земельном кадастре сведений о зарегистрированном земельном участке и по его результатам с помощью программного обеспечения Государственного земельного кадастра формирует выдержку из Государственного земельного кадастра о земельном участке, которую подписывает и удостоверяет печатью нотариуса. Выдержка остается в деле государственной нотариальной конторы или частного нотариуса.

Также законом внесены изменения в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», которыми предусмотрено, что госрегистрация вещных прав, производных от права собственности, на земельные участки сельскохозяйственного назначения может осуществляться нотариусом независимо от нотариального удостоверения договора, на основании которого возникает такое право.

Государственная регистрация производного вещного права на земельный участок сельскохозяйственного назначения, право собственности на который возникло и оформлено в установленном порядке до 1 января 2013 года, осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности на такой земельный участок (кроме случаев, когда право собственности на такой земельный участок уже зарегистрировано в Государственном реестре прав) на основании заявления о государственной регистрации прав и их обременений, поданного владельцем или приобретателем соответствующего производного права, или уполномоченным ими лицом, с учетом положений статьи 16 данного Закона.

В Переходных положениях отмечается, что Кабинет министров Украины до 1 июля 2016 года должен обеспечить автоматизированное перенесение записей Государственного реестра земель о вещных правах на земельные участки и их обременений о субъектах таких прав и документах, которые удостоверяют такие права, в Государственный реестр прав. С момента автоматизированного перенесения соответствующей информации перенесенные записи считаются сведениями Государственного реестра прав, а права и обременения на соответствующие земельные участки – зарегистрированными (кроме случаев, когда права на такие земельные участки зарегистрированы в Государственном реестре прав после 1 января 2013 года).