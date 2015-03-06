Министр экономики призвал украинцев не скупать продукты питания

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус назвал необоснованной панику на продовольственном рынке, имевшую место в последние несколько недель, и призвал украинцев не скупать продукты питания в магазинах. Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Хотел бы всех успокоить. Что касается продовольственной безопасности. По поручению премьер-министра мы провели проверку запасов зерна на складах. И могу заявить ответственно: бежать в магазины не надо. У нас запасы зерна по большинству позиций выше, чем на тот же период в прошлом году», - подчеркнул министр.

Ранее о необоснованности паники на продовольственном рынке также заявлял министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. Он подчеркивал, что ситуация на продовольственном рынке, дестабилизировавшаяся в конце февраля из-за аномального спроса на ряд продуктов, успокоится. По его словам, в Украине есть и сахар, и зерно для производства муки. Также министр отмечал, что сейчас цель Минагропрода не наказать торговцев, а не допустить подобной ситуации в будущем.

Как сообщал УНИАН, в результате резкого скачка валютного курса в Украине вырос спрос на товары первой необходимости и продовольствие, в частности на муку, соль, сахар, подсолнечное масло и крупы. Ажиотажный спрос повлек необоснованный и бесконтрольный рост цен на наиболее востребованные продукты питания. Минагропрод заявил, что будет обращаться в Антимонопольный комитет с просьбой расследовать обстоятельства и причины повышения цен.

В свою очередь Антимонопольный комитет изучил ситуацию и рекомендовал производителям и розничным сетям не допускать необоснованного повышения цен, пригрозив применить разрешенные законом меры к нарушителям рекомендаций.