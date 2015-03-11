Абсолютное большинство продуктов стали менее доступными для россиян - Росстат

Абсолютное большинство продуктов стали менее доступными для россиян - к такому выводу пришел Росстат, сравнив покупательную способность населения в январе 2014 года и январе 2015 года, пишут «Известия».

По данным Росстата, если в прошлом году человек со средней зарплатой мог купить на нее, к примеру, 951 кг капусты, то в этом – 560 кг. По словам экспертов, сейчас резко растет доля людей, которые экономят на еде.

Читайте такжеСША консультируются с Евросоюзом об усилении санкций против России - НуландПо информации Росстата, 93% своей зарплаты россияне тратят на покупку товаров и оплату услуг. При этом с каждым годом всё больше россиян часть зарплаты отдают, чтобы оплатить кредит. В январе 2015 общая задолженность по кредитам в России составила 11 млрд рублей, тогда как в январе 2014 года она составляла 9,9 млрд рублей, в январе 2013-го — 7,7 млрд рублей.

При этом инфляция не единственная проблема россиян — далеко не всем из них зарплата приходит вовремя. На 1 февраля 2015 года общая задолженность предприятий по зарплате составила 2,5 млрд рублей.

По словам ведущего научного сотрудника Института комплексных социальных исследований РАН Леонтия Бызова, сейчас «многие люди с невысокими доходами вынуждены очень жестко экономить на еде».

Читайте такжеВ России уже задумались о выводе золотовалютных резервов из США и ряда стран Европы"Это значит не просто покупать более дешевую колбасу, а значит вообще отказаться от колбасы, сыра и ряда продуктов, радикально менять рацион питания и образ жизни", — пояснил он, добавив, что до кризиса в той или иной степени экономили на еде около половины жителей России.