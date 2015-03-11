Украинские аграрии досрочно исчерпали три годовые квоты ЕС на экспорт кукурузы, меда и соков

Украина исчерпала годовые квоты ЕС на экспорт кукурузы, меда, яблочного и виноградного соков, а также квартальную квоту по мясу птицы, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова заместителя министра Владиславы Рутицкой.

«На сегодняшний день мы имеем четыре квоты, по которым выделенные объемы были исчерпаны досрочно: это квота на экспорт кукурузы (400 тыс. тонн), меда (5 тыс. тонн), почти исчерпаны позиции по яблочному и виноградному соку - на 98, 4 % (остаток составляет 157 тонн из 10 тыс. тонн) и квартальную квоту по мясу птицы (4 тыс. тонн)», - цитирует Рутицкую пресс-служба Минагропрода.

В этой связи заместитель министра отметила, что 21 апреля состоится заседание «Диалог Украина-ЕС» по аграрным вопросам, на котором будут рассмотрены положения Соглашения об ассоциации в части расширения доступных Украине квот.

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«В рамках аграрного диалога мы будем обсуждать использование Украиной автономных торговых преференций, предоставленных ЕС и возможности начала переговорного процесса по пересмотру в рамках создания зоны свободной торговли с Евросоюзом. Это очень серьезный вопрос, требующий прагматического подхода: детальной обработки, анализа, четкого понимания возможностей украинских производителей и прогноза производства », - передает слова Рутицкой пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2014 году существенно нарастили поставки своей продукции на рынок Европейского Союза, отправив в ЕС треть от общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год.

При этом торговый оборот сельхозпродукции Украины с ЕС в 2014 году составил приблизительно 7 млрд 690 млн долл. Экспорт из Украины — приблизительно 5 млрд долл. в 2014 году.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, Украина продолжает работать над вопросом увеличения беспошлинных квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.