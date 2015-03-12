Просто добавьте воды: в США будут продавать порошковый алкоголь

Бюро торговли и акцизов на алкоголь и табак 10 марта одобрило этикетки для порошкового алкоголя под названием Palcohol, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в продажу продукт может поступить уже летом 2015 года. Базирующаяся в Аризоне компания Lipsmark LLC производит порошковый алкоголь, который необходимо смешивать с водой, как растворимый чай или лимонад. В компании ожидают, что их продукция начнет продаваться в ближайшее время.

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Ранее агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США заявило, что не видит оснований для блокировки этой продукции.

Предполагается, что Lipsmark выпустит Palcohol со вкусом рома, водки, коктейлей «Космополитен», «Лимонные капли» и «Паудерита», аналога коктейля «Маргарита».

Ранее сообщалось, что порошковый алкоголь мог поступить в продажу осенью 2014 года.