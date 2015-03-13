Во Франции раскрыли сговор производителей йогуртов

Главный антимонопольный орган Франции (Autorite de la Concurrence) выявил картельный сговор некоторых производителей молочной продукции и оштрафовал их на 193 млн евро, пишут Вести Экономика со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

В 2006-2012 гг. представители 11 компаний, производящих йогурты, молочные десерты и сливки, регулярно встречались в отелях и ресторанах Парижа и совместно договаривались о стоимости, по которой их продукция будет продаваться розничным компаниям, а также распределяли между собой объемы продаж.

Читайте такжеУкраина за год увеличила производство мяса и молокаПотребительские цены во Франции, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в феврале 2015 г. упали на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Динамика индекса, рассчитанного по французским стандартам, была такой же. Таким образом, дефляция замедлилась с 0,4% в январе.