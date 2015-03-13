Спад сельхозпроизводства в Украине составил 3,6%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,6%, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, падение производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составило 2,3%, в домохозяйствах – 5%.

При этом в феврале объем сельскохозяйственного производства сократился по сравнению с февралем 2014 года на 4,9%.

Читайте такжеУкраинские аграрии досрочно исчерпали три годовые квоты ЕС на экспорт кукурузы, меда и соковКак сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост сельхозпроизводства в Украине в 2014 году составил 2,8%. Объемы производства в агропредприятиях в прошлом году выросли по сравнению с 2013 годом на 4,1%, в домохозяйствах - на 1,2%.