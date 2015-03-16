Молоко с материковой Украины бесконтрольно вывозят в Крым - ЕБА

Производители молочной продукции Херсонской и Николаевской области обратились через Европейскую Бизнес Ассоциацию к правительству с просьбой разобраться в бесконтрольном вывозе молочного сырья в Крым, говорится в обращении ЕБА, текстом которого располагает УНИАН.

По информации ассоциации, ежедневные потери молочников составляют порядка 60 тонн сырья. Причем скупка молока ведется неизвестными посредниками без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований – без охлаждения, проверки на антибиотики – и без каких-либо документов.

«Молоко вывозят в свободную экономическую зону «Крым», - говорится в сообщении ЕБА. – К чему это приводит? Украинские производители молочных продуктов не получают достаточно сырья, а государство теряет налоговые поступления».

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В этой связи представители компаний и ЕБА призвали приравнять поставку необработанного молока в Крым к таможенному режиму экспорта, осуществление которого может проходить в условиях законодательно установленного тарифного регулирования и наличия ветеринарных документов.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 27 сентября 2014 года вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Согласно закону, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Поставка товаров и сопутствующих услуг с/на материковую часть Украины из Крыма приравнивается к осуществлению экспортно-импортных операций и, соответственно, попадает под регулирование тарифных и нетарифных торговых ограничений (тарифные и количественные квоты, антидемпинговые ограничения и др.).

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Физические и юридические лица с местом проживания или регистрации на территории Крыма облагаются налогами как нерезиденты, а любые пассивные доходы резидентов с источником их происхождения с территории СЭЗ Крыма, полученные таким резидентом, подлежат налогообложению как иностранные.

Также на товары (работы, услуги), поставляемые с территории СЭЗ Крыма на остальную территорию Украины, распространяются нормы законодательства Украины о государственном санитарно-эпидемиологическом, ветеринарно-санитарном, фитосанитарном, экологическом и радиологическом контроле.

Собственно текст закона был одобрен и принят парламентом 14 сентября 2014 года.

Европейская Бизнес Ассоциация – неправительственная организация, объединяющая 870 европейских и международных компаний, работающий в Украине.