Сельхозпродукция в Украине подорожала на 62%

В Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-феврале 2015 года выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за указанный период подорожала в 2 раза. В частности, стоимость зерновых культур в январе-феврале выросла на 124,2%, подсолнечника – на 132,6%, сои – на 96,9%, а рапса – на 123,9%. При этом объем реализации растениеводческой продукции вырос на 14%.

По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране в январе-феврале выросли на 41%. Скот и птица (в живом весе) за указанный период подорожали на 46,2% по сравнению с январем-февралем 2014 года, молоко – на 4,4%, яйца – на 73,1%.

Объем реализации продукции животноводства в январе-феврале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.

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Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 11 месяцев 2014 года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Продукция растениеводства за указанный период подорожала на 23,9%, животноводства – на 18,6%. Информацию о средних ценах за 2014 год Госстат не публиковал.