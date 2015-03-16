Запасов зерна в Украине почти на четверть больше прошлогодних

Запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых, на 1 марта 2015 года составили 19,3 млн тонн, что на 22% больше, чем на аналогичную дату 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, запасы пшеницы к началу марта в стране составили 6,2 млн тонн, ячменя – 1,6 млн тонн, кукурузы – 10,7 млн тонн, ржи – 0,2 млн тонн.

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Непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях 1 марта на хранении находилось 10,7 млн тонн зерна, что на 23% больше, чем годом ранее. Из них на пшеницу приходилось 3,3 млн тонн, на ячмень – 1,1 млн тонн, на кукурузу – 5,5 млн тонн, на рожь – 0,1 млн тонн. На зерноперерабатывающих предприятиях и зернохранилищах к указанной дате в наличии имелось 8,6 млн тонн зерна, что на 20% больше, чем годом ранее.

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В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника в Украине на 1 марта 2015 года, по сравнению с объемом на аналогичную дату 2014 года, сократились на 25% - до 3,6 млн тонн, из которых на аграрных предприятиях находилось 2,1 млн тонн (на 7% меньше, чем годом ранее), а на предприятиях, занимающихся переработкой и хранением, - 1,5 млн тонн (на 41% меньше).