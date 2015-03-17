Глава Минагропрода: каждый третий доллар валютной выручки был заработан аграриями

Украина в рамках активизации работы на внешних рынках и продвижения украинского продовольственного экспорта намерена предложить правительствам США и Канады подписать двусторонние долгосрочные соглашения о сотрудничестве в аграрной сфере, сообщил в ходе брифинга министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Я на следующей неделе отбываю в США. У нас будет проводиться большой зерновой конгресс. Мы предложим американской стороне договор о сотрудничестве. У меня будут встречи с аграрными компаниями – «Джон Дир», «Монсанто». Аналогичные переговоры пройдут и в Канаде», - сказал министр, отметив, что ключевым пунктом таких соглашений должен стать рост инвестиций в украинский агросектор.

Кроме того, министр подчеркнул, что для Украины крайне важны европейский рынок и рынок Азии и Африки. «Украина - лидер на рынке экспорта масла, зерна. Номер семь – курятины. Каждый третий доллар валютной выручки в стране был заработан нашими аграриями. Треть нашего экспорта – это выручка от агроэкспорта. В этом году часть агропродукции в общем объеме экспорта уже составила 35-37%», - сказал министр.

Он отметил, что украинский экспорт в страны Азии в 2014 году вырос на 10%, в страны ЕС – на 7%. «И даже по Африке мы видим рост. Мы активно ведем переговоры с Китаем. Хотим увеличить контракт на поставку кукурузы вдвое», - сказал Павленко.

По его словам, большие перспективы Украина связывает с рынком Саудовской Аравии. «Думаю, есть возможность открыть туда экспорт курятины и другой продукции», - отметил министр, добавив, что Украина способна не только обеспечивать собственную продовольственную безопасность, но также продовольственную безопасность других стран.

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Как сообщал УНИАН, Украина по состоянию на середину марта экспортировала более 25 млн тонн зерновых.

В начале декабря 2014 года Кабинет министров Украины в рамках новой экономической политики заявил о намерении начать переговоры с международными организациями и отдельными странами для увеличения доли украинских товаров на мировых рынках и завоевания новых рынков. В частности, правительство начало изучать возможности по созданию зон свободной торговли с такими странами, как Канада, Турция, Израиль, страны Персидского залива, Западной Африки и др.