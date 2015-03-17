Против METRO могут ввести санкции за торговлю крымским вином в РФ

Компания METRO может попасть под экономические санкции, если представителям Украины удастся подтвердить информацию о наличии в свободной продаже в магазинах этой торговой сети на территории России вина крымского производства.

Об этом на пресс конференции 17 марта в Киеве заявил представитель министерства аграрной политики Украины Александр Лиев, передает Крым.Реалии.

«Мы сделали запросы, если мы подтвердим, что компания METRO Cash&Carry торгует в Москве и Санкт-Петербурге шампанским «Новый свет» и вином «Массандра», то эта компания попадёт под санкции. Эта информация пока не подтверждена, получим ответы – информация будет обнародована», – сказал Лиев.

По его словам, право на продажу на территории Украины имеют вина торговой марки «Массандра» урожая прошлых годов.

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«В Киеве могут продаваться только те марки, которые перерегистрированы в Украине, например, «Инкерман». Эта марка очень быстро сориентировалась», – отметил чиновник.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.