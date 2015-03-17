В Минагропроде к концу марта озвучат прогноз урожая на 2015 год

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины называет плановым ход текущей посевной кампании и обещает оценить прогнозы на урожай 2015 года к концу марта, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Посевная идет по плану, каких-либо перекосов пока нет», - сказал министр.

Он сообщил, что, по оценкам министерства, посевная идет уже в 20 районах, при этом аграрии располагают 100% необходимых объемов семян, 88% объемов удобрений и порядка 73% объемов топлива. «Это законтрактованные объемы», - сказал Павленко.

При этом, говоря о прогнозах на урожай, он отметил, что более детально их можно будет представить через 10-15 дней. «Сейчас у нас прогнозов на урожай очень много, и каждый год министры пытаются делать оценки. Но я посмотрел, очень часто они не «попадают». Сейчас разбег оценок от 52 до 62 млн тонн. Плюс-минус 10 миллионов. Это серьезное количество, - сказал министр. - Однако через 10 дней у нас пройдет оценка состояния озимых, количество пересевов. Мы посмотрим, как идет посевная, в том числе по компонентам. Через 10-15 дней мы сможем уже давать оценки, говорить о прогнозах».

При этом Павленко отметил, что на текущий момент состояние озимых таково, что из 99% посевов в удовлетворительном состоянии находятся более 83%. «Это больше, чем в прошлом году», - подчеркнул министр.

Кроме того, министр сказал, что крупные агрохолдинги в целом к проведению посевной готовы. «У них достаточный уровень и по технике, и по удобрениям, и по наличию семян. Сложнее всего тем, у кого нет прямой валютной выручки, потому что компоненты посевной подорожали, а закупочные цены остались на прежнем уровне», - сказал Павленко.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году и является рекордом для страны за 23 года независимости.

В частности, урожай пшеницы в 2014 году вырос на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменя – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурузы – сократился на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году сократился на 7,7% по сравнению с 2013 годом – до 10,1 млн тонн, рапса – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сои – вырос на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

Валовой сбор сахарной свеклы, по оценкам Госстата, в 2014 году составил 15,55 млн тонн, что на 44,2% больше, чем в 2013 году.

Кроме того, в 2014 году Украина собрала 23,7 млн тонн картофеля, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Урожай овощей в стране вырос на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а плодов и ягод – сократился на 7,8%, до почти 2 млн тонн. Валовой сбор винограда составил 435,5 тыс. тонн, что на 4,5% меньше, чем в 2013 году.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, урожай озимой пшеницы в 2015 году при отсутствии погодных катаклизмов в весеннем периоде составит порядка 21-22 млн тонн.