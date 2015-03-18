В Украине хотят отменить госрегулирование цен на продукты: они должны быть рыночными

Кабинет министров Украины планирует отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и сбор по утилизации отработанных масел с планируемой экономией до 2,7 млрд грн для бизнеса, а также устранить госрегулирование цен на продовольственные товары.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус в ходе заседания Кабмина, представляя утвержденный правительственным комитетом план по дерегуляции до 2017 года, содержащих 170 инициатив.

Читайте такжеМинистр экономики призвал украинцев не скупать продукты питания

"Нужно объяснить некоторые ключевые инициативы, такие как отмена обязательности сбора по утилизации отработанных масел. Экономия средств для бизнеса - около 700 млн грн. Отмена обязательности сертификации пищевых продуктов - экономия средств для бизнеса около 1-2 млрд грн. Кроме того, ограничение государственного регулирования цен на продовольственные товары, здесь цены будет регулировать рынок", - сказал Абромавичус.