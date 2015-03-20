Министр агрополитики назвал спекулятивным рост цен на продукты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

На вопрос народных депутатов, почему за месяц цены на украинские сахар, муку и растительное масло выросли почти вдвое, министр ответил, что это связано с “попыткой спекулянтов расшатать рынок”.

Павленко подчеркнул, что “причины были спекулятивные”, и отметил, что в Украине достаточно сахара и других продуктов. “Продуктов в стране достаточно, пищевая безопасность обеспечена”, - заверил министр.

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Как сообщал УНИАН, в результате резкого скачка валютного курса в Украине вырос спрос на товары первой необходимости и продовольствие, в частности на муку, соль, сахар, подсолнечное масло и крупы. Ажиотажный спрос повлек необоснованный и бесконтрольный рост цен на наиболее востребованные продукты питания. Минагропрод заявил, что будет обращаться в Антимонопольный комитет с просьбой расследовать обстоятельства и причины повышения цен.

В свою очередь Антимонопольный комитет изучил ситуацию и рекомендовал производителям и розничным сетям не допускать необоснованного повышения цен, пригрозив применить разрешенные законом меры к нарушителям рекомендаций.