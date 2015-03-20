В оккупированном Крыму не хватает воды для орошения земель

Об этом в эфире радио «Россия сегодня» рассказал представитель самопровозглашенной власти - председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передают «Новости Крыма».

«Сейчас говорить об орошении не приходится. Нам хватает воды пока только на обеспечение питьевого водоснабжения. При этом уже разработана программа по сельскому хозяйству, которая предусматривает замену культур, таких как, например, рис. К тому же планируется строительство прудов-накопителей из Малого Салгира и других источников для полива», — отметил Вайль.

Он подчеркнул, что опреснение морской воды не поможет решить проблему полива, поскольку установка опреснительных установок дорогостояща, что увеличит себестоимость выращиваемой продукции в десятки раз. Частично восполнить дефицит воды поможет очистка сточных вод.

Напомним, в конце прошлого года самопровозглашенные власти Крыма признали, что без запуска Северо-Крымского канала, который обеспечивал около 85% потребностей полуострова в воде, не может быть и речи об орошении сельскохозяйственных земель.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Государственное агентство водных ресурсов Украины заявило, что Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Украина обеспечивает до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющей главное русло Днепра с полуостровом. К подаче воды из Северо-Крымского канала привязано около 250 тыс. га земли на полуострове, при этом альтернативы днепровской воде в Крыму на сегодня нет.