Украина уже экспортировала более 26 миллионов тонн зерна

Украина, по состоянию на 19 марта, нарастила экспорт зерновых по сравнению с показателями на середину месяца на 1 млн тонн – до 26,3 млн тонн, говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Объем экспортированных и подготовленных к экспорту зерновых составил 26,3 млн тонн, включая 9,5 млн тонн пшеницы, 4 млн тонн ячменя, 12,4 млн тонн кукурузы», - говорится в сообщении министерства.

При этом, по данным Минагропрода, цены на продовольственную и фуражную пшеницу третьего класса составили 3 863 грн/т и 3 526 грн/т, соответственно. Средние цены на ячмень составили 3 545 грн/т, на кукурузу – 3 161 грн/т.

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Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в феврале повысила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 г. – июнь 2015 г.) до 37,9 млн тонн с 37,79 млн, прогнозируемых в январе.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 12,8 млн тонн, ячменя – 4,2 млн тонн, кукурузы – 20,2 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.