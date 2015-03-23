Индия начала поставлять буйволятину в Россию

Индия начала поставки мяса буйвола в Россию.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Россельхознадзор.

Продукция ввозится с двух из четырех индийских предприятий, которые имеют разрешение на экспорт в РФ, — Frigerio Conserva Allana Private Limited и Fair Exports (India) Pvt. Ltd. На территорию России поступило 16 контейнеров буйволятины — всего 409 тонн мяса.

Россельхознадзор разрешил Индии поставлять буйволятину в декабре 2014 года. Тогда же ведомство приняло решение об открытии импорта черной икры из Ирана. Санитарно-гигиенические сертификаты получили 18 иранских предприятий.

9 октября Россия разрешила филиппинской корпорации Coral Agri-ventures Farm поставлять в Россию замороженное мясо крокодила.

РФ ищет альтернативных поставщиков продовольствия после того, как в августе 2014 года объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины.

Позднее список пополнился живой рыбой. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.