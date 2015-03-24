Фермеры смогут брать пятилетние беспроцентные кредиты на сельхозтехнику - министр

Об этом сообщил в комментарии УНИАН министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Закон Украины о госбюджете на 2015 год предполагает финансирование нескольких программ. В частности, по закупке техники через НАК «Украгролизинг» - на 54 млн грн, предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 25,6 млн грн и финансовая поддержка мер в агропромышленном комплексе – 300 млн грн, которая предполагает компенсацию процентов по кредитам, взятым в том числе на покупку сельхозтехники, - сказал министр. – Фермеры смогут получить беспроцентный кредит сроком на 5 лет, в том числе на покупку сельскохозяйственной техники».

При этом Павленко подчеркнул, что спрос на сельхозтехнику и запчасти к ней в Украине велик, однако возможности аграриев существенно сократились на фоне резкой девальвации гривни. Стоимость импортной техники, по словам министра, выросла в три раза, стоимость отечественной техники, в которой есть часть импортных комплектующих, выросла вдвое. И тем не менее, Минагропрод ожидает, что во второй половине 2015 года начнется рост продаж сельхозтехники.

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«Ведь для сельхозтоваропроизводителей это период проведения сбора ранних зерновых и зернобобовых культур, возможность пересмотреть перспективные планы развития предприятий, в том числе в части обновления технического парка», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2015 год, выделив, в частности, дополнительно 550 млн грн на поддержку украинского агропромышленного комплекса. Позднее заместитель главы Минагропрода Владимир Лапа сообщил, что министерство намерено предоставить предусмотренные законом о госбюджете на 2015 год 300 млн грн на удешевление кредитов преимущественно малым и средним сельхозпроизводителям.

По данным Минагропрода, импорт сельхозтехники в 2014 году составил 559 млн долл., что почти вдвое меньше показателя 2013 года. В частности, в 2014 году было импортировано 16,9 тыс. тракторов на общую сумму 207,5 млн долл., 882 комбайна на 91 млн долл.